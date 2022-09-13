Главным тренером ФК «Новосибирск» стал Александр Ерохин

Главным тренером ФК «Новосибирск» назначили Александра Ерохина. Фото: ФК «Новосибирск»

Главным тренером ФК «Новосибирск» назначили Александра Ерохина. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в группе футбольного клуба «ВКонтакте».

− Первым помощником главного тренера стал Евгений Обгольц, − сообщили в публикации.

До этого пост главного тренера занимал Алексей Поддубский. Его помощником был Александр Ушахин. В группе ФК отметили, что контракт с ними расторгли по взаимному соглашению сторон.

В 2015 году Александр Ерохин уже пробовал свои силы на посту главного тренера футбольного клуба «Сибирь». Под его руководством команда провела три матча и в одном из них одержала победу.

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