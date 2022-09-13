«Черкизово» подало в суд на компанию «Торговая площадь» из Новосибирска

Группа «Черкизово» подала в суд на новосибирскую компанию «Торговая площадь». Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Группа «Черкизово» подала в суд на новосибирскую компанию «Торговая площадь». Об этом стало известно во вторник, 13 сентября.

В компании «Торговая площадь» пообещали чуть позже дать официальный комментарий.

Тогда КП-Новосибирск связалась с «Черкизово», чтобы выяснить подробности.

− Данное судебное дело связано с незаконным использованием товарных знаков, принадлежащих АО «ЧМПЗ»: «Бородинская» (свидетельство РФ №263638), «Губернский» (№198780/1), «Губернская» (№ 819489), «Губернские» (№823876), − рассказали в пресс-службе.

В компании обнаружили, что ООО «Торговая площадь» занимается производством сервелата «Губернский» и сервелата «Бородинский», а ООО «Самобранка» реализует эти товары.

При этом, как отметили в компании, новосибирский производитель мясных изделий не спрашивал у них разрешения на то, чтобы использовать данные товарные знаки. В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, такая продукция считается контрафактной.

«Черкизово» обратилось к «Торговой площади» с претензией. Но никакой реакции не последовало. Тогда пришлось обращаться в суд.

Теперь «Черкизово» рассчитывает получить 448 миллионов рублей в качестве компенсации.

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