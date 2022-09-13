В Барнауле девушка бросила парня, а он в отместку несколько раз поджег ее квартиру

Последствия поджога из-за неразделенной любви. Фото: amic.ru.

Жительница Барнаула рассталась с уголовником, а он начал ей угрожать и несколько раз поджег ее квартиру. Об этом сообщает издание amic.ru.

Девушка Вероника из Барнаула влюбилась в парня, а затем узнала о его судимости: он до полусмерти избил свою бывшую. После этого она его бросила. В ответ мужчина чуть не задушил ее, а затем начал угрожать поджогом. В отношении него завели уголовное дело за угрозу убийством.

На этом дело не закончилось: 17 августа парень перешел от слов к действиям. Соседка Вероники в два часа дня почувствовала резкий запах ацетона, а примерно через час пошел запах дыма. Тогда бывшая девушка поджигателя решила открыть дверь и посмотреть, что происходит.

– Я увидела огонь до потолка – на всей площадке он был. Я сразу закрыла дверь, побежала к окнам, попросила соседей во дворе вызвать пожарных, сама сидела и очень боялась за свою жизнь и здоровье, было очень страшно, мне казалось, что там горит все, – рассказала девушка.

По словам Вероники, парень залил ацетон в дверной замок. После пожара весь этаж был в гари и копоти, пришлось вызывать ремонтников. Девушка сразу же обратилась к участковым. В полиции, по ее словам, посоветовали попросить у поджигателя компенсацию за ремонт.

В следующий раз угрозы поступили 22 августа. Через неделю мужчина снова поджег квартиру, а затем выжидал бывшую девушку возле подъезда. По словам пострадавшей, она вызвала полицию, но не дождалась и уехала в безопасное место.

Одна из соседок Вероники 5 сентября решилась написать заявление о поджоге в полицию, а 11 жителей подъезда подали коллективную жалобу в прокуратуру. Пока поджигатель проходит свидетелем по делу. Сейчас парень якобы предоставляет справки, согласно которым в дни инцидентов он был на работе.

Как сообщила девушка, бывший до сих пор отправляет ей угрозы с незнакомых номеров. После жалобы в прокуратуру на связи с пострадавшей находятся полицейские.

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