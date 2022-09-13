Новосибирцев возмутил таксист, бросивший машину на домкрате посреди проезжей части. Фото: "АСТ-54".

Жителей Новосибирска возмутил таксист, который бросил иномарку на домкрате посреди проезжей части. Горожане рассказали об этом в соцсети.

– Утром 13 сентября напротив дома №43 на улице Станционной водитель седана Hyundai Solaris поднял свой автомобиль на домкрат в крайнем левом ряду, снял колесо и куда-то удалился. Знак аварийной остановки он не выставил, – пожаловались очевидцы в группе «АСТ-54».

Горожане добавили, что пока водитель был в шиномонтажной мастерской, его машина затрудняла проезд в сторону Станционной улицы. Также, по мнению комментаторов, водитель, бросивший машину на дороге, создал аварийную ситуацию.

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