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Общество13 сентября 2022 8:01

Новосибирцев возмутил таксист, бросивший машину на домкрате посреди проезжей части

Место ремонта аварийными знаками он не обозначил
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцев возмутил таксист, бросивший машину на домкрате посреди проезжей части. Фото: "АСТ-54".

Новосибирцев возмутил таксист, бросивший машину на домкрате посреди проезжей части. Фото: "АСТ-54".

Жителей Новосибирска возмутил таксист, который бросил иномарку на домкрате посреди проезжей части. Горожане рассказали об этом в соцсети.

– Утром 13 сентября напротив дома №43 на улице Станционной водитель седана Hyundai Solaris поднял свой автомобиль на домкрат в крайнем левом ряду, снял колесо и куда-то удалился. Знак аварийной остановки он не выставил, – пожаловались очевидцы в группе «АСТ-54».

Горожане добавили, что пока водитель был в шиномонтажной мастерской, его машина затрудняла проезд в сторону Станционной улицы. Также, по мнению комментаторов, водитель, бросивший машину на дороге, создал аварийную ситуацию.

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