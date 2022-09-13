Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил приоритетные направления развития IT-отрасли

Глава Новосибирской области Андрей Травников назвал главные направления развития сферы информационных технологий в регионе. Фото: Правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил СибГУТИ с 70-летием вуза и назвал главные направления в сфере информационных технологий. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Глава региона отметил, что по численности студентов, которые обучаются на IT-специальностях, Новосибирская область входит в десятку лучших по стране. По итогам 2020 года область заняла 8 место среди всех регионов России и стала первой за Уралом.

Однако губернатор также высказался о том, что сохраняется дефицит кадров, и региону нужны молодые специалисты, выпущенные СибГУТИ и другими вузами. Как сообщает пресс-служба правительства региона, работа по обучению специалистов в сфере кибербезопасности также ведется правительством региона в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

– Отрасль развивается, и потребность в кадрах очень высокая, даже несмотря на все сложности и изменения, связанные с геополитикой и макроэкономикой. Новые вызовы, связанные с импортозамещением и в «железе», и в софте, требуют много специалистов. В частности, Правительство региона, органы власти Новосибирской области активно переходят на отечественные решения, как аппаратные, так и программные, – подчеркнул Андрей Травников.

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