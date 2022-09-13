В Новосибирске директор спортцентра получил условный срок за травмирование 10 детей на батутах

Директору новосибирского спортцентра, где во время прыжков на батутах травмы получили 10 детей, дали условный срок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Директору новосибирского спортцентра, где во время прыжков на батутах травмы получили 10 детей, дали условный срок. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В апреле 2022 года Железнодорожный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего директора спортивного центра «Эверси». Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй статьи 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Выяснилось, что мужчина брал на работу инструкторов, которые не имели необходимой квалификации. Самих родителей не предупреждали, что их дети могут получить какие-то травмы. Более того, в спортцентре не было медицинских работников, которые в случае чего могли бы оказать помощь ребенку.

В период с декабря 2016 года по декабрь 2017-го во время занятий на батутах 10 детей получили травмы различной степени тяжести.

− В судебном заседании директор свою вину не признал, посчитав случившееся несчастным случаем, − сообщили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и дал ему два года условно. Обвиняемому назначили испытательный срок в полтора года и выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.

Сторона защиты не согласилась с приговором. В итоге они подали апелляционную жалобу, указав на то, что директор спортцентра не виновен.

Однако суд апелляционной инстанции отклонил доводы жалобы адвоката. Решением Новосибирского областного суда от 12 сентября 2022 года приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

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