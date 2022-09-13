В Новосибирске из-за фур образовалась пробка на Петухова

На улице Петухова образовалась пробка из-за фур.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во вторник, 13 сентября, на улице Петухова образовалась пробка. Причина затора в фурах, которые заняли одну из полос, сообщили на картах 2ГИС.
Как отметил один из местных жителей, это продолжается уже не первый день. Большегрузы скапливаются и ждут, когда их пропустят на территорию местной фармацевтической кампании на Петухова, 79.
На картах сибиряки начали оставлять гневные комментарии.
− Фуры отстаиваются. Больше места не нашлось.
− Стоят фуры, создают пробку.
− Фуры перекрыли правый ряд, − написали возмущенные водители.
На данный момент пробки в городе оценивают в пять баллов.
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