В Новосибирске из-за фур образовалась пробка на Петухова

На улице Петухова образовалась пробка из-за фур. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 13 сентября, на улице Петухова образовалась пробка. Причина затора в фурах, которые заняли одну из полос, сообщили на картах 2ГИС.

Как отметил один из местных жителей, это продолжается уже не первый день. Большегрузы скапливаются и ждут, когда их пропустят на территорию местной фармацевтической кампании на Петухова, 79.

На картах сибиряки начали оставлять гневные комментарии.

− Фуры отстаиваются. Больше места не нашлось.

− Стоят фуры, создают пробку.

− Фуры перекрыли правый ряд, − написали возмущенные водители.

На данный момент пробки в городе оценивают в пять баллов.

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