Прокуратура помогла новосибирским дачникам восстановить единственный проезд к СНТ

В Новосибирской области прокуратура открыла проезд дачникам до СНТ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирском районе восстановили подъезд к садоводческим товариществам «Иня-НАПО» и «Хуторок» после проверки прокуратуры. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

– Решение о закрытии указанного подъезда, являющегося технологическим проездом в полосе отвода железной дороги и не предназначенного для проезда по нему транспорта, с учетом позиции названного сельсовета принято филиалом ОАО «РЖД», – объяснили в прокуратуре.

Главам Каменского и Станционного сельсоветов внесли представления. В итоге на участок железной дороги установили право на ограниченное использование. Теперь проезд дачников к СНТ открыт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber