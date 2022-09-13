Прокуратура помогла новосибирским дачникам восстановить единственный проезд к СНТ

В Новосибирской области прокуратура открыла проезд дачникам до СНТ.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирском районе восстановили подъезд к садоводческим товариществам «Иня-НАПО» и «Хуторок» после проверки прокуратуры. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
– Решение о закрытии указанного подъезда, являющегося технологическим проездом в полосе отвода железной дороги и не предназначенного для проезда по нему транспорта, с учетом позиции названного сельсовета принято филиалом ОАО «РЖД», – объяснили в прокуратуре.
Главам Каменского и Станционного сельсоветов внесли представления. В итоге на участок железной дороги установили право на ограниченное использование. Теперь проезд дачников к СНТ открыт.
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