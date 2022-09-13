В Новосибирске многолетнюю программу капремонта домов выполнили почти наполовину

Многолетняя программа капремонта домов в Новосибирске выполнена почти наполовину. Фото: мэрия Новосибирска

Многолетняя программа капремонта домов в Новосибирске выполнена почти наполовину. Об этом на выездном совещании сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Речь идет о региональной программе капремонта общего имущества в многоквартирных домах. С начала ее действия в Новосибирске уже отремонтировали 3200 жилых зданий.

− Это практически половина всех домов, которые вошли в программу. В этом году все запланированные работы выполнены на 220 объектах, на 130 домах они продолжаются, − отметил Анатолий Локоть.

Ремонт домов №22 и №65, расположенных на улице Советской, выполнен более чем на 98%. Оставшиеся работы закончат в течение десяти дней. На этих домах отремонтировали фасады. Что касается инженерных коммуникаций, то их обновили в предыдущие годы.

Четырехэтажный кирпичный дом №22 построили в 1941 году. В 2017 году рабочие привели в порядок крышу и обновили систему электроснабжения. В 2018 году был проведен ремонт подвальных помещений, систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, а также канализации.

Пятиэтажка на Советской, 65 построена в 1940 году. В 2017 году в ней отремонтировали подвальные помещения, системы холодного и горячего водоснабжения, систему электроснабжения и канализацию.

По словам мэра Новосибирска, в обоих домах обновили цвета, заложенные архитекторами. Имеются некоторые замечания, однако подрядчик пообещал все исправить.

Анатолий Локоть добавил, что управляющей компании тоже есть над чем поработать. Например, нужно привести в порядок прилегающую территорию.

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