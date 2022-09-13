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Происшествия13 сентября 2022 6:49

Бизнесвумен осудят за передачу доступа к банковским счетам новосибирской компании посторонним людям

Женщине может грозить до 6 лет лишения свободы
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске будут судить бизнесвумен, которая открыла доступ чужим людям к счетам компании.

В Новосибирске будут судить бизнесвумен, которая открыла доступ чужим людям к счетам компании.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 48-летнюю бизнесвумен осудят за передачу доступа к банковским счетам компании посторонним людям. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Обвиняемая была руководителем только формально, она не участвовала в управлении компанией. В августе 2018 года женщина открыла счета организации в коммерческом банке. Затем она передала доступ к банковским счетам третьим лицам. В полиции еще не установили их личности.

Обвиняемая во всем призналась. По статье о неправомерном обороте средств платежей ей грозит до 6 лет лишения свободы. Дело передали в Железнодорожный районный суд.

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