Новосибирцы пожаловались на торговцев фруктами и цыганку во дворе

Фото: пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

1 сентября в 3.54 из бара на улице Петухова вышла компания нетрезвых молодых людей и расположилась на скамейке возле многоэтажного жилого дома № 22/1. Громко общаясь между собой, они нарушали ночной покой и мешали отдыху жильцов. Прибывший на место вызова экипаж ГБР-76 провел с молодежью беседу, после которой те прекратили шуметь и вернулись в бар.

2 сентября в 18.33 сразу несколько человек позвонили в ГВАРДИЮ и пожаловались на крики во дворе дома № 3/1 по улице Хилокской. Прибывшие бойцы ГБР выяснили, что порядок нарушают несколько торгующих фруктами мужчин, выкрикивающих призывы покупать товар именно у них, а также цыганка, просившая тут же милостыню. «Гвардейцы» пресекли оба правонарушения (несанкционированную торговлю и попрошайничество) и восстановили правопорядок.

6 сентября в 21.12 в дежурную часть Агентства Безопасности позвонила жительница дома № 111 по улице Декабристов и сообщила, что в «подъезде лежит пьяное тело». По тревоге выехал экипаж ГБР-78. «Гвардейцы» установили, что злоупотребивший спиртным жилец перепутал этажи, не смог открыть дверь и прилег возле чужой квартиры. «Гвардейцы» проводили его домой.

10 сентября в 23.05 «гвардейцев» снова вызвали в дом на улице Декабристов, так как соседи, проживающие в первом подъезде, ругались между собой и мешали спать. Дверь прибывшим на вызов бойцам ГБР они не открыли, но шуметь сразу перестали, как того и хотели просившие о помощи жильцы.

12 сентября из дома № 18 по улице Челюскинцев поступило сразу два вызова. Первый - в 14.01 с жалобой на бомжа в подъезде, второй - в 18.33 с просьбой утихомирить пьяного мужчину во дворе. На обе тревоги выезжали бойцы ГБР-75 ГВАРДИИ. Бомжа из подъезда они выпроводили на улицу, а неадекватного пьяного задержали и передали полицейским.