В Новосибирске на набережной заменили 30 кабинок колеса обозрения

В Новосибирске обновили кабинки на колесе обозрения.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске обновили кабинки колеса обозрения на Михайловской набережной. Об этом КП-Новосибирск рассказал представитель отдела по связям с общественностью «Дома с колесом» Павел Казак.
– Заменили все 30 кабинок. Теперь там другие сиденья и отделка. Цена на аттракцион не изменится, – сообщил КП-Новосибирск Павел Казак.
Раньше кабинки были бронзового цвета, сейчас они серебряные. Внутри – мягкие сиденья с обивкой синего цвета. В кабинку могут поместиться до 6 человек.
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