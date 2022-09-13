В Новосибирске на набережной заменили 30 кабинок колеса обозрения

В Новосибирске обновили кабинки на колесе обозрения. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске обновили кабинки колеса обозрения на Михайловской набережной. Об этом КП-Новосибирск рассказал представитель отдела по связям с общественностью «Дома с колесом» Павел Казак.

– Заменили все 30 кабинок. Теперь там другие сиденья и отделка. Цена на аттракцион не изменится, – сообщил КП-Новосибирск Павел Казак.

Раньше кабинки были бронзового цвета, сейчас они серебряные. Внутри – мягкие сиденья с обивкой синего цвета. В кабинку могут поместиться до 6 человек.

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