Инфекционист из Новосибирска заявил, что уже поздно вакцинироваться от коронавируса

Маски и удаленка уже неэффективны в борьбе с коронавирусом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С приходом новой волны коронавирусной инфекции новосибирцев начали активно призывать к вакцинации и ношению масок. Так ли это эффективно на данный момент, объяснил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

– Сейчас вакцинироваться от ковида уже поздно, так как заболеваемость снова растет. Нужно было это делать хотя бы в августе, чтобы после прививки была возможность изолироваться минимум на неделю. Сейчас это уже не представляется возможным, – считает врач.

Однако ставить прививки от гриппа и других заболеваний можно и даже нужно. Андрей Поздняков считает, что введение ограничительных мер, таких как удаленное обучение, не поможет от коронавируса. Переболеют почти все.

– Вирус стал еще более заразным, поэтому даже череда локдаунов не поможет спастись от заражения. Маски уже неэффективны, поэтому остается жить обычной жизнью. Главное – избегать мест скопления людей без необходимости: школа – необходимость, а развлекательный центр – нет, – отметил Андрей Поздняков.

При этом важно следить за балансом витаминов и качеством сна, особенно у детей.

Как сообщает издание «Царьград Новосибирск» со ссылкой на кандидата биологических наук Сергея Седых, сейчас ревакцинироваться от коронавируса все же можно. Ученый считает, что те, кому сейчас поставят прививку, смогут обезопасить себя ближе к концу года, если подступит еще одна волна заболеваемости.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber