В Новосибирске волонтеры спасли большую зелёную жабу из профилактория. Фото: предоставлено Алисой Богомоловой.

Новосибирские волонтеры спасли большую зеленую жабу. Ее им передали из профилактория на улице Жуковского.

– Она каким-то образом туда попала. Обнаружили её посетители. Один из сотрудников связался с нами и передал жабу нам, – рассказала КП-Новосибирск волонтер Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. – Обычно с зелёными жабами к нам обращаются чуть-чуть позже, примерно в ноябре, когда жабы активно ищут место зимовки. Люди находят их и приносят к нам. Мы их зимуем, а по весне выпускаем. А эта зеленая жаба попала к нам очень рано. Поэтому она будет зимовать на природе.

Волонтер добавила, что в Новосибирской области есть 2 вида жаб: зеленые и серые.

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