Новосибирская прокуратура внесла представления ответственным лицам после отключений воды в поселке Ложок

В Новосибирской области прокуратура наказала ответственных лиц после перебоев с подачей воды в поселке Ложок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области после ежедневных перебоев с водой в поселке Ложок возбудили административное дело. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В отношении директора ресурсоснабжающей организации возбудили дело по статье о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

По результатам проверки было обнаружено, что три года администрация не предпринимала попыток восстановить водоснабжение. Денег в бюджете на эти цели не было, заявку на участие в госпрограмме тоже не подавали.

– В связи с выявленными нарушениями закона директору МУП «Ложок» и главе Новосибирского района прокурором района внесены представления, которые находятся на рассмотрении, – сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что после прокурорской проверки в поселок Ложок под Новосибирском вернули воду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber