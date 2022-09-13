В Новосибирске водитель «ВАЗа» без прав насмерть сбил пешехода, а затем разбился сам. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Смертельная авария произошла в Октябрьском районе Новосибирска. Там вечером 12 сентября водитель «ВАЗа» насмерть сбил человека, после чего разбился сам. Подробности рассказали в городской ГИБДД.

– Водитель «ВАЗ 2106», лишенный ранее прав, ехал по Большевистской улице. У дома 103 наехал на пешехода 1993 года рождения, который находился на проезжей части, возле ранее случившегося ДТП в 4-й полосе, в попутном направлении. Затем «ВАЗ-2106» наехал на автомобиль «Хавал Ф-7», (который стоял на месте ДТП, столкновение 2х автомобилей), водителя в машине не было. Из-за удара автомобиль «ХАВАЛ Ф-7» столкнулся с автомобилем «МЕРСЕДЕС БЕНЦ-200», который также стоял в месте ДТП (водителя не было в салоне), – прояснили в Госавтоинспекции.

Авария стала фатальной для сбитого 29-летнего пешехода. А также для водителя-нарушителя, управлявшего «ВАЗом». Оба погибли на месте аварии. Пассажира «Жигулей» госпитализировали с различными травмами. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

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