Новосибирск вошел в десятку самых озелененных мегаполисов России

Новосибирск вошел в топ-10 самых зеленых городов-миллионников России. Фото: Мэрия Новосибирска.

Новосибирск занял восьмое место в топе самых «зеленых» крупнейших городов России. Исследование проводили «Роскосмос» и компания «ТЕРРА ТЕХ».

– При помощи данных космической съемки с группировки спутников «Канопус-В» проведен анализ уровня озеленения древесной растительностью, – сообщает «Роскосмос».

Нейросеть визуализировала зеленые зоны в городе и соотнесла их с площадью застройки. Первое место по озеленению заняла Пермь, также в тройку самых зеленых городов вошли Екатеринбург и Уфа. Москва заняла 7 строчку, сразу за ней – Новосибирск.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в июле 2022 года Новосибирск вошел в топ-5 городов-миллионников по площади лесов и парков, по данным аналитиков Marketing Logic.

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