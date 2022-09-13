Под Новосибирском у паромной переправы под воду ушёл «КамАЗ». Фото: "АСТ-54".

В Ордынском районе Новосибирской области затонул «КамАЗ». Инцидент случился в Нижнекаменке. О происшествии сообщили очевидцы в соцсети.

– Произошло это 11 сентября на подъезде к паромной переправе, – уточнили в группе «АСТ-54».

По словам свидетелей, водитель большегруза не пострадал.

Судя по кадрам к посту, «КамАЗ», груженый брёвнами, вылетел с моста.

Причины аварии уточняются.

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