Врачи спасли пассажирку из Новосибирска во время перелета в Петропавловск-Камчатский

Пассажирку из Новосибирска спасли врачи из Санкт-Петербурга. Фото: Новости Педиатрического университета.

Пассажирка из Новосибирска потеряла сознание в самолете. На борту находились врачи, которые помогли ей до прилета в Петропавловск-Камчатский. Об этом рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

По счастливой случайности в самолете вместе с женщиной летели врачи и ректор медуниверситета. Они тут же откликнулись на просьбу экипажа и осмотрели внезапную пациентку. У пассажирки из Новосибирска резко упало давление, от этого она потеряла сознание. Врачи привели ее в чувство, ситуацию удалось стабилизировать.

– По словам очевидцев, обстановка на борту оставалась спокойной. По прибытии в Петропавловск-Камчатский женщина поблагодарила медиков и самостоятельно покинула самолет, – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как врач из Калмыкии спас 86-летнюю пенсионерку в самолете из Новосибирска, которая подавилась куриной костью и пережила клиническую смерть.

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