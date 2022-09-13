Эксперты подсказали родителям, какую спортивную секцию в Новосибирске выбрать для будущего чемпиона

Родителям рассказали, в какую спортивную секцию отдать ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале нового учебного года родители начинают искать дополнительные кружки для развития своего ребенка. Часто выбор падает на спортивные секции. Эксперты рассказали, как подобрать вид спорта, чтобы занятия были школьнику по душе. Исследование провели «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

В областном министерстве физической культуры и спорта следят за новыми тенденциями в мире спорта. За последние два года в регионе открылись отделение триатлона в школе олимпийского резерва водных видов спорта, отделение фристайла в школе олимпийского резерва по сноуборду и отделение киберспорта в школе олимпийского резерва по стрелковым видам спорта.

Только в 2021 году построили около 50 спортивных площадок и модульных стадионов. Ежегодно проводят спартакиаду для школьников. Как сообщил глава Минспорта Новосибирской области Сергей Ахапов, в нашем регионе – лучшие результаты в Сибирском федеральном округе.

Как не ошибиться с выбором полезной для ребенка секции, рассказал директор ГАУ НСО «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва» Вячеслав Братцев.

– Сегодня современные технологии помогают родителям сделать осознанный выбор: в какую секцию или спортивную школу отдать ребёнка, чтобы он там достиг успеха, а не наоборот. Мы же все очень разные. Кто-то хорошо на скорость бегает, у кого-то силовые качества развиты, другой предрасположен к стартам на выносливость, – считает директор.

В региональном центре проводят специальное тестирование. Родители приводят своих детей, и на основе результатов обследования и упражнений получают уникальные рекомендации по виду спорта. Компьютерная программа оценивает как физические, так и психологические особенности ребенка.

– Я всегда говорю родителям: профессиональный спорт — это больше про нагрузки, а не про здоровье, – отмечает психолог-консультант Анна Веселина. – Поэтому если вы привели своего ребенка в спортивную школу или секцию, то сразу обговорите с тренером на берегу: чего вы с ребёнком хотите? Достижений или просто «для общего тонуса»?

Занятия спортом улучшают дисциплину, концентрацию внимания и качество сна. При этом любые кружки и секции не должны мешать учебе, а спать ребенку следует не меньше восьми часов в сутки. Не стоит забывать про прогулки на свежем воздухе и личное общение с родителями.

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