Рассказываем про пробки в Новосибирске 13 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 13 сентября 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице. Также затруднено движение по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по улицам Немировича-Данченко, Советскому шоссе, Ватутина, Станиславского и Котовского. Заторы на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробка сковала и Октябрьский мост.

На правом берегу водителям сложно проехать в сторону Речного вокзала по улице Большевистской. Затруднено движение по улицам Бориса Богаткова, Военной, Никитина и Кирова.

Уровень пробок на утро 13 сентября 2022 года достиг 6-ти баллов.

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