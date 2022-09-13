В суде под Новосибирском пенсионерка упала в обморок после того, как ее сыну вынесли приговор. Фото: УФССП по НСО.

В Венгеровском районном суде под Новосибирском стало плохо пожилой женщине. Она потеряла сознание после того, как ее сыну вынесли приговор. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области.

– Судебный пристав незамедлительно оказал гражданке первую помощь, обеспечив свободный доступ воздуха и правильное положение тела, а также вызвав бригаду «Скорой помощи», – пояснили в ведомстве.

До приезда бригады медиков пристав был рядом с женщиной. Он следил за ее состоянием.

Медицинские работники оказали пенсионерке первую помощь. После чего она в сопровождении близких покинула помещение.

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