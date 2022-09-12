Жителям Новосибирской области вернули 100 миллионов рублей за отдых детей в лагерях

Жителям Новосибирской области вернули 100 миллионов рублей за отдых детей в летних лагерях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Новосибирской области вернули 100 миллионов рублей за отдых детей в летних лагерях. Такая мера действовала в рамках детского туристического кешбэка за приобретенные путевки. В летний сезон 2022 года в этой акции приняли участие 100% лагерей региона: 56 стационарных и 5 палаточных.

— Жители Новосибирской области приобрели более семи тысяч путевок в загородные лагеря, расположенные на территории нашего региона, общая сумма кешбэка из средств федерального бюджета составила около 99 миллионов рублей.

Всего в летних детских лагерях НСО в 2022 году отдохнули более 117 тысяч детей.

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