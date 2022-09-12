Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 18:36

Жителям Новосибирской области вернули 100 миллионов рублей за отдых детей в лагерях

Об этом рассказали в областном правительстве
Галина СИМОНОВА
Жителям Новосибирской области вернули 100 миллионов рублей за отдых детей в летних лагерях.

Жителям Новосибирской области вернули 100 миллионов рублей за отдых детей в летних лагерях.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Новосибирской области вернули 100 миллионов рублей за отдых детей в летних лагерях. Такая мера действовала в рамках детского туристического кешбэка за приобретенные путевки. В летний сезон 2022 года в этой акции приняли участие 100% лагерей региона: 56 стационарных и 5 палаточных.

— Жители Новосибирской области приобрели более семи тысяч путевок в загородные лагеря, расположенные на территории нашего региона, общая сумма кешбэка из средств федерального бюджета составила около 99 миллионов рублей.

Всего в летних детских лагерях НСО в 2022 году отдохнули более 117 тысяч детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber