В середине сентября в Новосибирск придут дожди и похолодание

В Новосибирск в середине сентября придут похолодание и дожди. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирск в середине сентября придут похолодание и дожди. Ухудшаться погода начнет во второй половине месяца, однако в промежутке будет еще несколько теплых деньков.

— С 19 по 25 сентября температура будет удерживаться в пределах 17-25 градусов тепла. Однако дни будут пасмурными, в выходные также ожидается дождь, — сообщает сервис gismeteo. — А вот в последнюю сентябрьскую неделю температура упадет особенно сильно — до +4…+12 градусов. Неделя также будет пасмурной и дождливой.

Схожий прогноз дают и синоптики Яндекс. Погоды. Они обещают в последние две недели сентября среднюю температуру в +10…+20 градусов.

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