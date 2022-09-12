В Новосибирске лоб в лоб столкнулись две иномарки

В Новосибирске на улице Большевистской столкнулись две иномарки. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на улице Большевистской столкнулись две иномарки. ДТП случилось поздно вечером в понедельник, 12 сентября.

— На улице Большевистской у дома № 103 произошло лобовое столкновение кроссоверов BMW и Haval, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Информации о пострадавших не поступало.

На кадрах с места ДТП, сделанных очевидцами, видно, что обе машины получили серьезные повреждения передней части. А на кадрах ролика с видеорегистратора, запечатлевшего момент аварии, видно, что одна из машин на большой скорости выехала на встречную полосу. В ГИБДД случившееся пока не прокомментировали.

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