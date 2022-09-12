В Бердске завершили асфальтирование улицы Черемушной

Дорожники уложили последний слой асфальта. Фото: соцсети Александр Обрывко
В Бердске на финишную прямую вышел ремонт улицы Черемушной. В понедельник, 12 сентября, дорожники уложили последний слой асфальта. Фото обновленной дороги в соцсетях поделился начальник управления ЖКХ Александр Обрывко.
— Дорожное полотно закончено на Черемушной. Теперь никаких объездов. Все едем по прямой! — рассказал Обрывко в своих соцсетях.
Напомним, что в Новосибирске до 20 сентября должен завершиться ремонт улицы Волочаевской. По контракту он должен был закончиться еще в прошлом году, но заказчика не устроил капремонт дороги, и подрядчику пришлось исправлять недочеты за свой счет.
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