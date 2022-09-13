Погода в Новосибирске на 13 сентября 2022 года: дождь и холод под +10

Эта неделя в Новосибирске будет холодной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 13 сентября 2022 года будет достаточно холодной и дождливой. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью температура опустится до +2…+4 градусов, днем — до +10…+12. Будет переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем — преимущественно без осадков. Ночью и утром возможны туманы, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит 0…+5 градусов, при прояснениях возможны заморозки до -2 и дожди. Днем также холодно — +10…+15 градусов, при этом без дождя.

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