На трассе под Новосибирском вспыхнули «Жигули»

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Фото: АСТ-54

Недалеко от села Лебедевка под Новосибирском сгорел автомобиль «Жигули». Произошло ЧП в понедельник, 12 сентября. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

— Водитель и пассажир автомобиля не пострадали и покинули место происшествия. Попытки ликвидировать пожар огнетушителем были безуспешны, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Напомним, что в конце августа возле села Плотниково на ходу вспыхнула «Волга». Причиной пожара стала разгерметизация газового баллона, который перевозили в багажнике.

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