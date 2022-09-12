После прокурорской проверки в поселок Ложок под Новосибирском вернули воду

Водоснабжение в поселке восстановили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура вынесла представление главе Новосибирского района, а также директору ресурсноснабжающей организации из-за постоянных отключений воды в поселке Ложок. Такое решение ведомство приняло после проверки. Началось же все с жалоб местных жителей, по словам которых, в поселке были постоянные перебои с поставкой воды.

— В связи с нарушением нормативов обеспечения населения коммунальными услугами в отношении директора ресурсноснабжающей организации возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), — сообщили в региональной прокуратуре.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что с 2019 года по сентябрь 2022 года администрация Новосибирского района не принимала мер к организации водоснабжения в Ложке. В бюджете района даже не были предусмотрены средства на эти цели. Также администрация не подавала заявку на участие в программе «Чистая вода», в рамках которой проводятся различные мероприятия по улучшению качества водоснабжения.

— В связи с выявленными нарушениями закона директору ресурсноснабжающей организации и главе Новосибирского района внесены представления, которые находятся на рассмотрении, — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что бесперебойное водоснабжение в поселке Ложок восстановлено.

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