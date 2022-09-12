В Новосибирске снова не нашли подрядчика на реконструкцию бассейна СКА

В Новосибирске вновь ни один подрядчик не подал заявку на аукцион по реконструкции бассейна СКА. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске вновь ни один подрядчик не подал заявку на аукцион по реконструкции бассейна СКА. Минстрой пытается заключить контракт уже второй раз за год. При этом, с 2020 года проект подорожал до 700 миллионов рублей.

— По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем, он был признан несостоявшимся, — сообщается в протоколе подведения итогов аукциона в карточке закупки.

Вопрос о реконструкции бассейна ведется в регионе с 2018 года. Около 10 лет он был полуразрушенном состоянии, несмотря на то, что это второй в городе бассейн с дорожками по 50 метров (второй из них — «Нептун»). В 2020 году работы по реконструкции стартовали, но в ходе их выполнения возникла необходимость уточнения проекта и сметы.

Изначально планировалось, что на месте старого бассейна будет построен новый спортивный комплекс переменной этажности — 3-4 этажа, соответствующий всем современным требованиям по безопасности и организации спортивного процесса. Посещать его должны были 96 человек в час и почти 900 спортсменов в сутки.

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