Новосибирская филармония планирует приобрести автомобиль за 6 миллионов рублей

Автомобиль за 6 миллионов рублей планирует купить филармония в Новосибирске. Фото: Новосибирская филармония
Новосибирская государственная филармония выделила шесть миллионов рублей на приобретение автомобиля. Информация появилась на сайте госзакупок в понедельник, 12 сентября.
В машине должно быть не менее 17 посадочных мест. Тип двигателя − дизельный турбированный. Среди других требований – руль слева и механическая коробка передач.
Транспортное средство должно быть 2022 года выпуска, без пробега. Автомобиль нужен для перевозки пассажиров и междугородних поездок.
– Поставляемый товар не должен быть в коммерческой эксплуатации, в том числе не должен использоваться для тест-драйвов, не быть выставочным экземпляром, – уточнили в описании предмета закупки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер