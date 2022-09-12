Новосибирская филармония планирует приобрести автомобиль за 6 миллионов рублей

Автомобиль за 6 миллионов рублей планирует купить филармония в Новосибирске. Фото: Новосибирская филармония

Новосибирская государственная филармония выделила шесть миллионов рублей на приобретение автомобиля. Информация появилась на сайте госзакупок в понедельник, 12 сентября.

В машине должно быть не менее 17 посадочных мест. Тип двигателя − дизельный турбированный. Среди других требований – руль слева и механическая коробка передач.

Транспортное средство должно быть 2022 года выпуска, без пробега. Автомобиль нужен для перевозки пассажиров и междугородних поездок.

– Поставляемый товар не должен быть в коммерческой эксплуатации, в том числе не должен использоваться для тест-драйвов, не быть выставочным экземпляром, – уточнили в описании предмета закупки.

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