Дата начала отопительного сезона в Новосибирске 2022: мэрия назвала точные сроки

Сначала тепло дадут в объекты здравоохранения.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Дата начала отопительного сезона в Новосибирске 2022 названа в мэрии города. Тепло начнут подключать с 15 сентября. Мэр Анатолий Локоть уже подписал соответствующе постановление.
— С 15 сентября начнется подключение к теплу объектов здравоохранения, организаций с круглосуточным пребыванием детей, дошкольных образовательных организаций, с 19 сентября — иных объектов, — рассказали в мэрии.
Напомним, что отопление начали давать в многоквартирные дама еще на прошлой неделе. Но только по заявлениям. Так тепло подали в жилой малоэтажный дом на улице Лазарева, 22, роддом при Городской клинической больнице №1, а также в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет».
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