В новосибирской компании, организовавшей восхождение на Ключевскую сопку, прокомментировали гибель туристов

Трагедия произошла на Камчатке. Фото: КГКУ «ЦОД»

В новосибирской фирме, организовавшей восхождение на Ключевскую сопку, прокомментировали гибель туристов. Напомним, трагедия произошла 3 сентября. 9 человек погибли. Среди них новосибирский гид – Андрей Мищенко.

- При восхождении на вулкан Ключевская Сопка группа из восьми туристов, сопровождаемая опытным инструктором Андреем Мищенко, стала жертвой ужасной трагедии. На высоте примерно 4000 метров они по неизвестной причине сорвались с горы. Несмотря на предпринятые усилия, спасти никого не удалось, - написали представители компании в соцсетях клуба путешественников.

Как утверждают в фирме, они оказывают помощь следствию, чтобы установить все причины случившегося.

- После трагедии организована инициативная группа компании, которая активно вовлечена в сбор средств для помощи семьям пострадавших, - добавили в группе.

Тем временем делом занимаются следователи. Директора турфирмы взяли под стражу до 2 ноября.

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