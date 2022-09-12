Прокуратура проверит бердскую школу, где учился погибший 15-летний подросток

Прокуратура города Бердска проверит школу, где учился погибший 15-летний подросток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура города Бердска проверит школу, где учился погибший 15-летний подросток. Напомним, трагедия произошла 9 сентября, когда погибший вместе с друзьями сидел на бетонной плите между домами на улице Рогачева. В какой-то момент подростку стало плохо, и он упал с плиты на землю. Очевидцы вызвали скорую и мальчика госпитализировали, однако на следующий день он скончался.

— Ведомство проведет проверку исполнения федерального законодательства по профилактической работе в отношении образовательной организации, в которой обучался 15-летней подросток, — сообщили в прокуратуре.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после случившегося.

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