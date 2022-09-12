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Общество12 сентября 2022 12:03

Бабье лето ожидается в Новосибирске во второй половине сентября

Потепление до +27 придет в двадцатых числах месяца
Надежда КАСЬЯНОВА
По данным погодных сервисов, бабье лето продлится всего неделю.

По данным погодных сервисов, бабье лето продлится всего неделю.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске ожидается бабье лето во второй половине сентября. По данным погодных сервисов, в столицу Сибири придет жара до +27 градусов. Начнется потепление с 19 сентября и продлится неделю.

— 19 сентября, ночью будет прохладно — до +4 градусов, однако днем потеплеет до +19 градусов. В последующие дни температура не будет опускаться ниже этой отметки. Самыми жаркими днями станут 22 и 23 сентября — +25 и +27 градусов соответственно. А уже 25 сентября ожидается похолодание до +10 градусов, — указано на сайте Gismeteo.

По данным Яндекс.Погоды, тепло до +18 градусов ожидается только 19 и 20 сентября. Потом до конца месяца столбики термометров не поднимутся выше отметки в +12 градусов.

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