Пострадавшего госпитализировали. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске фура сбила 81-летнего пенсионера, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Произошло ДТП в понедельник, 12 сентября, в Заельцовском районе.
— 53-летний водитель за рулем «Вольво-FH12420» двигался по улице Дуси Ковальчук и у дома №63 сбил пешехода. Тот решил перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД.
Пострадавшим оказался 81-летний мужчина. Его доставили в больницу с различными травмами.
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