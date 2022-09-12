На трех улицах Новосибирска ограничили движение транспорта

В Новосибирске на трех улицах ввели ограничения движения транспорта.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирске на трех улицах ввели ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.
Речь идет об улицах Коммунистической, Серебренниковской и Широкой.
Так, с 11 по 25 сентября сузили проезжую часть улицы Коммунистической. Движение временно ограничено в районе домов №44 и №48.
С 10 по 25 сентября сузили улицу Серебренниковскую в районе жилого дома №2.
С 10 по 24 сентября временные ограничения введены на улице Широкой. Часть дороги перекрыта в районе здания №113.
− Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассах, − объяснили в мэрии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер