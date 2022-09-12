На трех улицах Новосибирска ограничили движение транспорта

В Новосибирске на трех улицах ввели ограничения движения транспорта. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске на трех улицах ввели ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

Речь идет об улицах Коммунистической, Серебренниковской и Широкой.

Так, с 11 по 25 сентября сузили проезжую часть улицы Коммунистической. Движение временно ограничено в районе домов №44 и №48.

С 10 по 25 сентября сузили улицу Серебренниковскую в районе жилого дома №2.

С 10 по 24 сентября временные ограничения введены на улице Широкой. Часть дороги перекрыта в районе здания №113.

− Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассах, − объяснили в мэрии.

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