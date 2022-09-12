«Явка была высокой, выборы – конкурентными»: Андрей Шимкив прокомментировал довыборы в Заксобрание

По предварительным данным, на довыборах депутатов Законодательного Собрания победу одержали Виталий Новосёлов и Андрей Биль. Фото: Заксобрание НСО

По предварительным данным, на довыборах депутатов Законодательного Собрания победу одержали Виталий Новосёлов и Андрей Биль.

В Новосибирской области прошли довыборы депутатов Законодательного Собрания региона по одномандатным округам № 4 (Барабинский и Здвинский районы) и № 10 (Коченёвский район и часть Чулымского района). По предварительным данным победу одержали Виталий Новосёлов и Андрей Биль.

По избирательному округу № 4 победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Виталий Новосёлов с результатом 8 727 голосов (49, 75 %). На втором месте — самовыдвиженец Константин Терещенко — 3 150 голосов (17, 96 %), на третьем — самовыдвиженец Евгений Гутов — 2 568 голосов (14, 64 %), на четвертом — кандидат от «КПРФ» Сергей Зарембо — 1 234 голоса (7, 04 %). Каждый из остальных четверых кандидатов набрали менее 4 процентов голосов избирателей.

Также, по предварительным данным, по избирательному округу № 10 победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Биль — 6 353 голоса (50, 59 %). На втором месте — кандидат от «КПРФ» Алексей Бердников — 1 704 голоса (13, 57 %), на третьем — кандидат от партии «Новые люди» Наталья Пинигина — 1 679 голосов (13, 37 %), на четвертом — кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Вячеслав Василенко — 975 голосов (7, 76 %). Каждый из остальных двух кандидатов набрал менее 6 процентов голосов избирателей.

Итоги довыборов на избирательных округах № 4 и № 10 прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

— Несмотря на то, что это были локальные избирательные кампании, так называемые довыборы, — явка была достаточно высокой, сами выборы — конкурентными, — подчеркнул спикер регионального парламента. — На мой взгляд, это отражает, в том числе, и уровень доверия к депутатам Законодательного собрания, оценку профессиональных компетенций, возможностей депутата, работающего на конкретном округе, уровень важности и ответственности решений, принимаемых областным парламентом в целом.

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