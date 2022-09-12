Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 10:44

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего подростка в Бердске

Дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности
Надежда КАСЬЯНОВА
Дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности.

Дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего подростка в Бердске. Трагедия произошла 9 сентября, когда погибший вместе с друзьями сидел на бетонной плите между домами на улице Рогачева. В какой-то момент подростку стало плохо, и он упал с плиты на землю. Очевидцы вызвали скорую и мальчика госпитализировали, однако на следующий день он скончался.

— Следственным отделом по городу Бердск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в региональном Следственном комитете.

Напомним, друзья подростка считают, что тот упал с плиты из-за электронной сигареты. Школьник покурил, а потом ему стало плохо. Однако так это или нет, предстоит выяснить правоохранителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сердце два раза за ночь останавливалось»: в Бердске подросток умер, покурив электронную сигарету

В Бердске следователи начали проверку после смерти 15-летнего подростка, покурившего электронную сигарету (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер