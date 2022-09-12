Дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следователи возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего подростка в Бердске. Трагедия произошла 9 сентября, когда погибший вместе с друзьями сидел на бетонной плите между домами на улице Рогачева. В какой-то момент подростку стало плохо, и он упал с плиты на землю. Очевидцы вызвали скорую и мальчика госпитализировали, однако на следующий день он скончался.
— Следственным отделом по городу Бердск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в региональном Следственном комитете.
Напомним, друзья подростка считают, что тот упал с плиты из-за электронной сигареты. Школьник покурил, а потом ему стало плохо. Однако так это или нет, предстоит выяснить правоохранителям.
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