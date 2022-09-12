В «Экологии-Новосибирск» объяснили, почему мусоровоз вывалил на дорогу отходы на Родниках

Стало известно, почему мусоровоз вывалил на дорогу отходы на Родниках. Фото: Инцидент Новосибирск
В «Экологии-Новосибирск» прокомментировали публикацию о том, что мусоровоз вывалил мусор на дорогу в микрорайоне Родники. Ранее пост появился в группе «Инцидент Новосибирск».
Произошедшее возмутило пользователей Сети. Некоторые предположили, что это случилось из-за неисправности машины.
В своей группе «ВКонтакте» представители ООО «Экология-Новосибирск» объяснили, что произошло на самом деле.
− Водитель заметил дым в кузове мусоровоза. Экипажем было принято единственно верное решение – как можно быстрее освободить кузов спецтехники от тлеющих отходов для предотвращения возгорания автомобиля, − сообщили в публикации.
Региональный оператор отметил, что причина подобных инцидентов – несоблюдение правил обращения с отходами. Люди выбрасывают в контейнеры тлеющие сигареты и горючие смеси.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на Родниках мусоровоз вывалил мусор на дорогу.
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