Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал меморандум о дальнейшем сотрудничестве с Минском

Новосибирск и Минск подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Фото: мэрия Новосибирска

Новосибирск и Минск подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщили в мэрии города.

В субботу, 10 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил столицу Белоруссии в рамках рабочего визита. Там градоначальник встретился с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым. Они подписали меморандум о дальнейшем развитии побратимских отношений.

− На протяжении многих лет мы сохраняем традиции и продолжаем сотрудничество между Новосибирском и Минском. Меморандум позволит осуществлять совместные проекты в культурной, транспортной, промышленной и научной сферах, − отметил Анатолий Локоть.

По словам мэра, особенно важна совместная деятельность в области патриотического воспитания детей. В обоих городах до сих пор остались Посты №1, регулярно проводятся слеты.

В 2022 году новосибирские школьники посетили Белоруссию. Ребята побывали в Брестской крепости и других мемориальных комплексах. Они остались под большим впечатлением.

В этом году Минску исполнилось 955 лет. Поездка Анатолия Локтя в столицу Белоруссии была связана в том числе и с этим событием. А в июне побратимству Новосибирска и Минска исполнилось 10 лет.

Анатолий Локоть выразил уверенность в том, что благодаря взаимному уважению и дружбе между двумя городами удастся успешно реализовать все совместные проекты.

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