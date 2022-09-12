Четко и организованно: губернатор оценил выборы в Новосибирской области

По словам Травникова, организация выборов прошла на высоком уровне, а нарушений было крайне мало. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области завершились довыборы депутатов Заксобрания региона по одномандатным округам №4 и №10 и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По предварительным результатам, убедительную победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».

Губернатор Андрей Травников подвел итоги выборной кампании 2022 года. По его словам, организация выборов прошла на высоком уровне, а нарушений было крайне мало.

— Выборы в этот раз были не такими масштабными, как в прошлые годы, но они были очень важными, на отдельных территориях даже эмоциональными. Тем не менее, всё прошло чётко, организованно, без сбоев. Я наблюдал за ситуацией, нарушений было крайне мало, те, которые были, исправлены по горячим следам. Выборы прошли на самом высоком уровне, — отметил Травников.

Также губернатор поблагодарил за работу общественных наблюдателей. По его словам, их деятельность помогала развеять необоснованные сомнения, а там, где были фактические нарушения, быстро их выявить и устранить.

Всего на выборах было 260 наблюдателей от региональной Общественной палаты и около 100 наблюдателей — от политических партий.

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