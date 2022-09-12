Владелица кузбасского котокафе рассказала о создании «мимимишного» бизнеса. Фото: Анна Бердюгина для "Сибдепо".

Жительница Новокузнецка, Анна Бердюгина, открыла единственное в городе кошачье кафе. Заведение появилось там в августе 2022 года.

– К реализации проекта я подходила очень долго, сначала составляла бизнес-план, переписывала его, потом полтора месяца искала место для аренды помещения и наконец нашла. Ремонт делали совместно с супругом, у нас здесь стиль минимализма, — рассказала корреспонденту «Сибдепо» Анна.

Первых жителей кошачьего кафе владелица взяла с передержки. В настоящий момент в заведении есть 10 пушистых. Пять – это взрослые кошки, остальные 5 – котята. Все из них привиты, стерилизованы и кастрированы. Также четвероногих обработали от паразитов.

Известно, что подобное кафе открывали в Кемерово. По какой причине его закрыли, неизвестно. Анна уверена, что в Новокузнецке заведение будет всегда радовать горожан.

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