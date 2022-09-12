В Новосибирске пешеход простил сбившего его банкира за компенсацию в 600 тысяч рублей

Потерпевший простил водителя Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске пешеход простил водителя внедорожника, который сбил его. Виновник выплатил пострадавшему компенсацию. ДТП произошло рано утром 3 декабря 2021 года возле дома по улице Кузбасская, 26.

55-летний водитель на кроссовере Toyota RAV-4 ехал по улице Кирова и не успел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом. Водитель не уступил дорогу 45-летнему пешеходу и сбил мужчину.

В результате пешеход получил тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа, рану глаза, перелом носа, переломы ребер, ушиб легкого, разрыв селезенки и так далее.

- Обвиняемый полностью признал вину, выплатил потерпевшему компенсацию в 600 тысяч рублей по мировому соглашению. Ранее мужчина был не судим, работал начальником отдела одного из банков. Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

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