В Новосибирске у ГПНТБ установят скульптуру в честь учителей

В новосибирском сквере «Весна» появится новая скульптура в честь учителей. Фото: novo-sibirsk.ru

В новосибирском сквере «Весна» появится новая скульптура. Она будет называться «Аллея учителя», рассказали в мэрии Новосибирска.

Объект установят у ГПНТБ.

Инициатива создать скульптуру в честь учителей исходила от Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров педагогического труда.

Фигура по форме будет представлять из себя ленту Мёбиуса (трехмерный объект, имеющий только одну сторону – прим. ред.). Ее выполнят из металла и чугуна.

Высота арт-объекта составит 2,9 метра, длина – 3,5 метров, а ширина – 1,9 метра.

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