Заморозки придут в Новосибирскую область до 15 сентября

В Новосибирскую область придут первые заморозки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске ожидаются трехдневные заморозки. Прохладно станет уже в понедельник, 12 сентября, заморозки продлятся до четверга. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

– С 13 по 15 сентября при прояснении сохранятся заморозки до - 2 градусов, – предупредили синоптики.

В среднем температура ночью в городе составит от + 2 до + 4 градусов, днем + 10 до + 14. С 13 по 16 сентября в регионе сохраняется высокая пожароопасность.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в город после летнего тепла придет настоящая осень. В понедельник днем похолодает до +8 градусов.

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