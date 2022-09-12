Очевидцы сообщили о пожилом мужчине, попавшем под колёса фуры. Фото: "АСТ-54".

В понедельник, 12 сентября, в Новосибирске под колесами фуры оказался пожилой мужчина. О ДТП, которое произошло на улице Дуси Ковальчук, рассказали очевидцы.

– Пожилой мужчина выскочил под колёса фуре. У водителя грузовик не было шансов избежать столкновения, – рассказали свидетели в паблике «АСТ-54».

Очевидцы вызвали на место скорую и сотрудников ГИБДД. В Госавтоинспекции инцидент пока не прокомментировали.

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