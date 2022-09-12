В СГК объяснили громкий шум от ТЭЦ-2 в Новосибирске

Стала известна причина громкого шума от ТЭЦ-2 в Новосибирске. Фото: СГК

Громкий шум, исходящий от ТЭЦ-2 в Новосибирске, связан с подготовкой станции к началу отопительного сезона. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Ранее жители Ленинского района пожаловались на непонятный гул. Неприятный звук доносился со стороны электростанции.

Как отметили в пресс-службе, ТЭЦ-2 работает в штатном режиме.

− Со вчерашнего дня на станции начали разворачивать оборудование после летнего останова. Кратковременный шум вызван технологическими операциями, такими как сброс пара при растопке котла и прогрев паропроводов, − объяснили в СГК.

В компании извинились перед горожанами за доставленные неудобства и попросили отнестись к этому с пониманием. До 15:00 все шумные работы планируют закончить.

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