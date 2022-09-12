В Новосибирске пьяная покупательница уснула прямо на входе в магазин

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

9 сентября в 2.11 сигнал тревоги поступил из магазина на улице Колхидской. Продавцы нажали тревожную кнопку, поскольку один из посетителей разбил витрину и отказался возмещать причиненный материальный ущерб. В присутствии бойцов ГБР-73 нарушитель оплатил в кассу 20 000 рублей и был отпущен.

9 сентября в 3.41 в дежурную часть ГВАРДИИ из Центрального отдела полиции поступила телефонограмма о том, что в автомобиле такси на улице Серебренниковской возникла конфликтная ситуация. Подъехавшие на вызов бойцы ГБР-74 помогли урегулировать спор между водителем и нетрезвым пассажиром. Рассчитавшись, тот покинул салон авто. Данный выезд ГБР был осуществлен согласно плану взаимодействия органов полиции и частных охранных предприятий по охране общественной безопасности.

9 сентября в 21.28 бойцы ГБР-73 прибыли по сигналу тревоги в супермаркет «Пятерочка» на улице Блюхера и по просьбе администратора выпроводили оттуда двух пьяных мужчин, мешавших продавцам работать.

10 сентября в 13.04 бойцы ГБР-76 оказали аналогичную помощь продавцам другого магазина, находящегося на улице Зорге: подъехав, они разбудили и вывели на улицу пьяную посетительницу, уснувшую на входе в здание.

10 сентября в 21.46 бойцы ГБР-72 прибыли по сигналу тревожной кнопки в поликлинику, расположенную на проспекте Дзержинского, и по просьбе врача выпроводили из травматологического отделения на улицу трех пьяных мужчин, общавшихся между собой с использованием нецензурных выражений.

11 сентября в 20.44 в баре на улице Гурьевской между двумя посетителями произошла драка, в ходе которой пьяный хулиган разбил о голову своего собутыльника стеклянный граненый стакан, после чего скрылся. Прибывшие на вызов бойцы ГБР вызвали для пострадавшего скорую помощь и охраняли его до прибытия медиков.