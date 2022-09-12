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Общество12 сентября 2022 7:00

В Новосибирске пьяная покупательница уснула прямо на входе в магазин

За прошедшие трое суток на объектах, охраняемых Агентством Безопасности ГВАРДИЯ, произошло несколько случаев нарушения общественного порядка. Выезжавшие на место ЧП экипажи ГБР во всех ситуациях оказали требуемую помощь
Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

9 сентября в 2.11 сигнал тревоги поступил из магазина на улице Колхидской. Продавцы нажали тревожную кнопку, поскольку один из посетителей разбил витрину и отказался возмещать причиненный материальный ущерб. В присутствии бойцов ГБР-73 нарушитель оплатил в кассу 20 000 рублей и был отпущен.

9 сентября в 3.41 в дежурную часть ГВАРДИИ из Центрального отдела полиции поступила телефонограмма о том, что в автомобиле такси на улице Серебренниковской возникла конфликтная ситуация. Подъехавшие на вызов бойцы ГБР-74 помогли урегулировать спор между водителем и нетрезвым пассажиром. Рассчитавшись, тот покинул салон авто. Данный выезд ГБР был осуществлен согласно плану взаимодействия органов полиции и частных охранных предприятий по охране общественной безопасности.

9 сентября в 21.28 бойцы ГБР-73 прибыли по сигналу тревоги в супермаркет «Пятерочка» на улице Блюхера и по просьбе администратора выпроводили оттуда двух пьяных мужчин, мешавших продавцам работать.

10 сентября в 13.04 бойцы ГБР-76 оказали аналогичную помощь продавцам другого магазина, находящегося на улице Зорге: подъехав, они разбудили и вывели на улицу пьяную посетительницу, уснувшую на входе в здание.

10 сентября в 21.46 бойцы ГБР-72 прибыли по сигналу тревожной кнопки в поликлинику, расположенную на проспекте Дзержинского, и по просьбе врача выпроводили из травматологического отделения на улицу трех пьяных мужчин, общавшихся между собой с использованием нецензурных выражений.

11 сентября в 20.44 в баре на улице Гурьевской между двумя посетителями произошла драка, в ходе которой пьяный хулиган разбил о голову своего собутыльника стеклянный граненый стакан, после чего скрылся. Прибывшие на вызов бойцы ГБР вызвали для пострадавшего скорую помощь и охраняли его до прибытия медиков.