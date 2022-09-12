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Происшествия12 сентября 2022 9:22

В Новосибирске судят охранника ЧОП за повторное пьянство за рулем

Ему грозит до трех лет лишения свободы
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Мужчина вновь сел нетрезвым за руль

Мужчина вновь сел нетрезвым за руль

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске судят 48-летнего охранника ЧОПа за повторное вождение в нетрезвом виде. Инцидент случился в ночь на 27 мая у дома по улице Владимира Высоцкого, 52.

После полуночи сотрудники ДПС остановили кроссовер Subaru Forester под управлением охранника. Тот вел себя неадекватно: неустойчиво стоял и несвязно разговаривал. Однако алкотестер показал ноль промилле алкоголя в крови.

Водитель отказался пройти медосвидетельствование, в полиции возбудили уголовное дело за повторное вождение в пьяном виде лицом, осужденным за подобное преступление.

- В 2020 году Первомайский районный суд уже наказал нетрезвого водителя, назначив ему 250 часов обязательных работ, лишив водительских прав на 2,5 года. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, – до трех лет лишения свободы, – сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Борисова.

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