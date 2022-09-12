В Новосибирске судят охранника ЧОП за повторное пьянство за рулем

Мужчина вновь сел нетрезвым за руль Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске судят 48-летнего охранника ЧОПа за повторное вождение в нетрезвом виде. Инцидент случился в ночь на 27 мая у дома по улице Владимира Высоцкого, 52.

После полуночи сотрудники ДПС остановили кроссовер Subaru Forester под управлением охранника. Тот вел себя неадекватно: неустойчиво стоял и несвязно разговаривал. Однако алкотестер показал ноль промилле алкоголя в крови.

Водитель отказался пройти медосвидетельствование, в полиции возбудили уголовное дело за повторное вождение в пьяном виде лицом, осужденным за подобное преступление.

- В 2020 году Первомайский районный суд уже наказал нетрезвого водителя, назначив ему 250 часов обязательных работ, лишив водительских прав на 2,5 года. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, – до трех лет лишения свободы, – сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Борисова.

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